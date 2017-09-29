МЧС России поможет Казахстану в подготовке водолазов-спасателей

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. МЧС России поможет МВД Казахстана в обучении спасателей-водолазов. Об этом заявил глава российского ведомства Владимир Пучков.

"Коллеги из Казахстана обратились к МЧС России за помощью в обучении водолазному делу. Мы на безвозмездной основе обучим водолазов Казахстана на базе центра подготовки в 2018 году", - сказал министр.

Кроме того, с целью выработки новых методов профилактики гибели людей на водных объектах в Казахстане при содействии МЧС России и МЧС Белоруссии в первом полугодии следующего года будет организован специальный семинар по изучению практик привлечения добровольных общественных организаций.

В Астане 29 сентября проходит пятое заседание совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС России.