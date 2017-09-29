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МЧС предупредило жителей Крыма о ветре до 22 м/с в субботу

Общество Безопасная жизнь
29 сентября, 14:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября./ТАСС

Спасатели рекомендуют жителям полуострова по возможности не покидать здания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября./ТАСС/. Сильный ветер до 22 метров в секунду ожидается на территории Крымского полуостров в субботу, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"Тридцатого сентября 2017 года в Крыму и в Симферополе сохранится сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности при сильном ветре. Следует плотно закрыть окна домов, при усилении ветра по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра 22-27 м/с было объявлено в Крыму с 26 по 29 сентября. С вечера 25 сентября приостановлена работа Керченской паромной переправы - основной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.

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