Спасатели эвакуировали туристку, пострадавшую в пещерном городе Мангуп-Кале в Крыму

ТАСС, 29 сентября. Туристка, получившая травму при посещении пещерного города Мангуп-Кале в Крыму, эвакуирована, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Крымские спасатели провели в Бахчисарайском районе спасательную операцию по эвакуации женщины, 1955 года рождения, которая нуждалась в госпитализации из пещерного города Мангуп-Кале", - сказали в ведомстве.

Спасатели на жестких носилках несли пострадавшую пять километров по сложному рельефу до автомобиля скорой помощи. В операции участвовали специалисты 2-го поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной Специализированного отряда МЧС совместно с Бахчисарайским отрядом "Крым-Спас" и бригадой медиков