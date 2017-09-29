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Спасатели эвакуировали туристку, пострадавшую в пещерном городе Мангуп-Кале в Крыму

Общество Безопасная жизнь
29 сентября, 17:46 UTC+3

Женщину несли пять километров до автомобиля скорой помощи

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 сентября. Туристка, получившая травму при посещении пещерного города Мангуп-Кале в Крыму, эвакуирована, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Крымские спасатели провели в Бахчисарайском районе спасательную операцию по эвакуации женщины, 1955 года рождения, которая нуждалась в госпитализации из пещерного города Мангуп-Кале", - сказали в ведомстве.

Спасатели на жестких носилках несли пострадавшую пять километров по сложному рельефу до автомобиля скорой помощи. В операции участвовали специалисты 2-го поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной Специализированного отряда МЧС совместно с Бахчисарайским отрядом "Крым-Спас" и бригадой медиков

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