Спасатели закончили обследование зданий после землетрясения на Камчатке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили обследование зданий на Камчатке, где произошло землетрясение. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В Петропавловск-Камчатском городском округе, где ощущалось землетрясение, произошедшее утром 30 сентября, оперативные группы пожарных и спасателей завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет", - сказали в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу в Авачинском заливе в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Оно ощущалось жителями некоторых районов города в виде слабых толчков. Угроза цунами не объявлялась.