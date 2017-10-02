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Спасатели продолжают поиск женщины, потерявшейся в лесу в Приморье пять дней назад

Общество Безопасная жизнь
2 октября, 13:47 UTC+3

Первые два дня поиски вели родственники пропавшей, местные жители и полицейские, позже к ним присоединились 11 спасателей

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ТАСС, 2 октября. Женщина, пропавшая в лесу в Приморье 27 сентября, по-прежнему не найдена. Спасатели обследовали 24 кв. км в районе ее предполагаемого местонахождения, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района, 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора ягод и грибов и до настоящего времени не вернулась", - сказали в пресс-службе.

Первые два дня поиски вели родственники пропавшей, местные жители и полицейские. Позже к ним присоединились 11 спасателей.

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