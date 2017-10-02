Электроснабжение в Якутии восстановлено в полном объеме

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"В 20:46 (местное время, 14:46 мск) все семь муниципальных районов, попавших под отключение, запитаны по штатной схеме, электроэнергия подается всем потребителям без ограничений", - сказали в ведомстве.
Для ликвидации последствий отключения электричества привлекались 136 человек, 36 единицы техники, в том числе от МЧС РФ - 71 человека, 16 единиц техники.
Утром 1 октября на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остались жители части Якутска и семи муниципальных образований. Энергоснабжение в Якутске и пяти муниципальных образованиях было восстановлено по штатной схеме, еще два муниципальных образования были подключены к резервным источникам питания. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.