Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение в Якутии восстановлено в полном объеме

Общество Безопасная жизнь
2 октября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Накануне на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами, в результате без электроэнергии, отопления и воды остался Якутск и несколько муниципальных районов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В 20:46 (местное время, 14:46 мск) все семь муниципальных районов, попавших под отключение, запитаны по штатной схеме, электроэнергия подается всем потребителям без ограничений", - сказали в ведомстве.

Для ликвидации последствий отключения электричества привлекались 136 человек, 36 единицы техники, в том числе от МЧС РФ - 71 человека, 16 единиц техники.

Утром 1 октября на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остались жители части Якутска и семи муниципальных образований. Энергоснабжение в Якутске и пяти муниципальных образованиях было восстановлено по штатной схеме, еще два муниципальных образования были подключены к резервным источникам питания. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
5
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
6
Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек
7
Нобелевская премия по физиологии и медицине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама