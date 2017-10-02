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Спасатели и студенты совершили восхождение на гору в Карачаево-Черкесии

Общество Безопасная жизнь
2 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

На подъем и спуск альпинисты потратили 14 часов

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда и члены Российского студенческого корпуса спасателей совершили восхождение на вершину 60 лет Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Мероприятие было организовано в рамках Года гражданской обороны, а также приурочено к 25-летию образования Карачаево-Черкесской Республики. Восхождения на горные вершины стали доброй традицией, которая обязательно будет продолжаться. Символично, что на этот раз была выбрана вершина, названная в честь 60-летия КЧАО", - цитируют в пресс-службе начальника Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС Сергея Мыльникова.

Альпинистам понадобилось 14 часов на подъем и спуск. На вершине они развернули флаги МЧС РФ, Карачаево-Черкесской Республики и Российского студенческого корпуса спасателей.

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