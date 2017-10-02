Спасатели и студенты совершили восхождение на гору в Карачаево-Черкесии

Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитамЭкономика и бизнес 2 октября, 17:19
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам годаСпорт 2 октября, 17:08
Высший пилотаж: каким оказался первый экзамен на получение статуса "Московский врач"Москва 2 октября, 16:49
Зампредседателя Союза кинематографистов предложил возобновить съемки киножурналов о странеНовости Урала 2 октября, 16:30
Исполнитель роли Григора Клигана в сериале "Игра престолов" посетит МосквуКультура 2 октября, 16:27
"Порт Высоцкий" за 9 месяцев 2017 года увеличил перевалку угля на 15%Транспорт 2 октября, 16:17
Участники конкурса "Учитель года" побывали в центре поддержки талантов "Сириус"Общество 2 октября, 16:13
Мутко: ближайшие матчи сборной России по футболу очень важныСпорт 2 октября, 15:55
В Ингушетии планируют создать единую федерацию любительского и профессионального боксаСпорт 2 октября, 15:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда и члены Российского студенческого корпуса спасателей совершили восхождение на вершину 60 лет Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"Мероприятие было организовано в рамках Года гражданской обороны, а также приурочено к 25-летию образования Карачаево-Черкесской Республики. Восхождения на горные вершины стали доброй традицией, которая обязательно будет продолжаться. Символично, что на этот раз была выбрана вершина, названная в честь 60-летия КЧАО", - цитируют в пресс-службе начальника Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС Сергея Мыльникова.
Альпинистам понадобилось 14 часов на подъем и спуск. На вершине они развернули флаги МЧС РФ, Карачаево-Черкесской Республики и Российского студенческого корпуса спасателей.