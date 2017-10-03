МЧС: в этом году число пожаров на Чукотке сократилось на треть

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ТАСС, 3 октября. ГУ МЧС РФ по Камчатке отмечает снижение количества пожаров на треть в первые девять месяцев года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"За девять месяцев 2017 года на территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 27 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 38 пожаров. Наблюдается снижение на 29%. Это снижение является самым значительным с 2006 года на территории Чукотки", - сказали в пресс-службе.
В МЧС считают, что таких результатов удалось достичь благодаря профилактике. В 2017 году ведомством проведено несколько профилактических операций, направленных на разъяснительную работу с населением.