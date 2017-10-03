Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: в этом году число пожаров на Чукотке сократилось на треть

Общество Безопасная жизнь
3 октября, 14:22 UTC+3

В ведомстве отметили, что таких результатов удалось достичь за счет профилактики, направленной на разъяснительную работу с населением

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 октября. ГУ МЧС РФ по Камчатке отмечает снижение количества пожаров на треть в первые девять месяцев года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За девять месяцев 2017 года на территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 27 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 38 пожаров. Наблюдается снижение на 29%. Это снижение является самым значительным с 2006 года на территории Чукотки", - сказали в пресс-службе.

В МЧС считают, что таких результатов удалось достичь благодаря профилактике. В 2017 году ведомством проведено несколько профилактических операций, направленных на разъяснительную работу с населением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама