Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупредило о снеге и сильном ветре в ближайшее время на Алтае

Общество Безопасная жизнь
3 октября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В ведомстве допускают, что погодные условия могут стать причиной аварий на объектах энергетики и увеличения числа ДТП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Снег и ветер ожидаются в ближайшие часы на территории Алтайского края, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По данным гидрометеослужбы и Центра "Антистихия", в ближайшее время на территории Алтайского края возможно значительное ухудшение погодных условий, выпадение снега, ветер и минусовые температуры, что может негативно сказаться на оперативной обстановке", - сказали в министерстве.

В МЧС не исключают, что погода может привести к авариям на объектах энергетики и увеличению количества ДТП. В связи с этим ведомство провело смотр своих сил и средств, проверило работоспособность полевых кухонь и наличие всего необходимого для оснащения пунктов обогрева.

"Всего на территории края готовы к работе в случае осложнения обстановки 33 стационарных пункта обогрева и 21 мобильный, в также 34 стационарных и 13 мобильных пунктов питания", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
2
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
3
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Саакашвили просит политического убежища на Украине
6
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
7
Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама