МЧС предупредило о снеге и сильном ветре в ближайшее время на Алтае

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Снег и ветер ожидаются в ближайшие часы на территории Алтайского края, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По данным гидрометеослужбы и Центра "Антистихия", в ближайшее время на территории Алтайского края возможно значительное ухудшение погодных условий, выпадение снега, ветер и минусовые температуры, что может негативно сказаться на оперативной обстановке", - сказали в министерстве.

В МЧС не исключают, что погода может привести к авариям на объектах энергетики и увеличению количества ДТП. В связи с этим ведомство провело смотр своих сил и средств, проверило работоспособность полевых кухонь и наличие всего необходимого для оснащения пунктов обогрева.

"Всего на территории края готовы к работе в случае осложнения обстановки 33 стационарных пункта обогрева и 21 мобильный, в также 34 стационарных и 13 мобильных пунктов питания", - добавили в пресс-службе.