Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в Екатеринбурге

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в Екатеринбурге площадью в 30 кв. метров ликвидирован, пострадавших нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
"Около двух часов более 30 пожарных боролись с огнем в частном двухэтажном жилом доме на улице Ляпустина в Екатеринбурге. Принятые меры по локализации пожара позволили отстоять от огня соседний частный жилой дом, вплотную примыкающий к горящим постройкам", - сказал собеседник агентства.
Площадь возгорания на момент локализации составила 30 кв. метров. Распространению огня способствовала плотная застройка. В ходе тушения эвакуировано 28 постояльцев пансионата, находящегося по соседству с горевшим домом.
"На месте работали психологи МЧС, которые оказывали психологическую помощь жильцам пострадавшего дома. Пострадавших в результате пожара нет", - добавили в пресс- службе.