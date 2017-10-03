Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в Екатеринбурге

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в Екатеринбурге площадью в 30 кв. метров ликвидирован, пострадавших нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Около двух часов более 30 пожарных боролись с огнем в частном двухэтажном жилом доме на улице Ляпустина в Екатеринбурге. Принятые меры по локализации пожара позволили отстоять от огня соседний частный жилой дом, вплотную примыкающий к горящим постройкам", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания на момент локализации составила 30 кв. метров. Распространению огня способствовала плотная застройка. В ходе тушения эвакуировано 28 постояльцев пансионата, находящегося по соседству с горевшим домом.

"На месте работали психологи МЧС, которые оказывали психологическую помощь жильцам пострадавшего дома. Пострадавших в результате пожара нет", - добавили в пресс- службе.