В Карелии спасатели отыскали заблудившихся в лесу двух женщин с ребенком

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели в течение суток нашли заблудившихся в лесу в Карелии двух женщин и ребенка, они чувствовали себя хорошо и от медпомощи отказались, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Диспетчеру пожарно-спасательной части города Сегежи поступил тревожный звонок - две женщины с ребенком заблудились в лесу в районе поселка Майгуба. По тревоге были подняты пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции", - сказал представитель МЧС.

Женщин и ребенка отыскали в течение суток. Они сообщили спасателям, что чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи.