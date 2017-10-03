В Карелии спасатели отыскали заблудившихся в лесу двух женщин с ребенком

Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФЭкономика и бизнес 3 октября, 20:27
Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мираНаука 3 октября, 20:25
Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:19
В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"Северный Кавказ 3 октября, 20:15
Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:13
Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономикиВ стране 3 октября, 20:07
Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:07
Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджетПроисшествия 3 октября, 20:00
В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели в течение суток нашли заблудившихся в лесу в Карелии двух женщин и ребенка, они чувствовали себя хорошо и от медпомощи отказались, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"Диспетчеру пожарно-спасательной части города Сегежи поступил тревожный звонок - две женщины с ребенком заблудились в лесу в районе поселка Майгуба. По тревоге были подняты пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции", - сказал представитель МЧС.
Женщин и ребенка отыскали в течение суток. Они сообщили спасателям, что чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи.