МЧС проверит готовность объектов Крыма к отопительному сезону

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым проверит готовность объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС по итогам заседания коллегии.

"Начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Сергей Шахов поручил начальникам территориальных подразделений осуществить контроль готовности объектов топливно-энергетического комплекса республики к запуску отопительного сезона и оказать руководителям таких объектов всю необходимую методическую и организационную помощь", - говорится в сообщении.

Дополнительной проверке будет подвергнута специализированная техника, которая задействуется в случае ухудшения погодных условий для ликвидации последствий непогоды и оказания помощи гражданам, оказавшихся в трудной ситуации. "Уже сейчас нам необходимо подготовить машины для расчистки снежных завалов и тяжелую инженерную технику, а также необходимый запас ГСМ и другого материального резерва, - подчеркнул Сергей Шахов. - Также следует провести проверку работоспособности генераторов в муниципальных образования республики".