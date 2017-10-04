Водолазные костюмы с подогревом поступят на оснащение МЧС России до конца года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Водолазные костюмы с нагревательными элементами поступят на оснащение МЧС России в ближайшее время: они позволят продлить время работы под водой до 40%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России.

"Оснащенные нагревательными элементами водолазные костюмы российской разработки поступят для оснащения подразделений МЧС России до конца года", - сказали в пресс- службе, добавив, что в спасательные отряды будет поставлено 35 таких комплектов.

"Костюмы разработаны российскими инженерами и успешно прошли испытания при проведении поисково-спасательной операции водолазами центра "Лидер" МЧС России после крушения самолета Ту-154 в Сочи", - пояснили в МЧС. Они работают от аккумуляторов, время работы - до шести часов. В основе костюмов - лавсановая токопроводящая нить. "Используемая в такой экипировке технология позволит продлить работу водолазов под водой на 30-40% без риска переохлаждения организма", - отметили в пресс-службе министерства.

Образцы костюмов представлены на выставке "День инноваций и передовых технологий" в Академии гражданской защиты МЧС России, приуроченной к 85-й годовщине образования Гражданской обороны РФ. Свои разработки в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий и крупномасштабных катастроф представили свыше 30 российских производителей. В частности, разработчик костюмов с подогревом представил также аналогичные модели для наземных работ в арктических условиях и эвакуационные термомешки, которые позволят предотвращать переохлаждение пострадавших при эвакуации. Кроме того, на выставке представлено новейшее оборудование российских производителей для тушения пожаров и оповещения населения, а также экипировка для спасательных подразделений.

В честь 85-летия образования Гражданской обороны РФ в среду в Академии гражданской защиты прошел концерт. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил сотрудников и ветеранов министерства с праздником и наградил ветеранов Гражданской обороны медалями.