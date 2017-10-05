В Крыму обезврежена авиабомба времен войны

ТАСС, 5 октября. Специалисты-пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили в Джанкойском районе вблизи мыса Безымянный авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Опасный предмет был обнаружен местными жителями в земле на открытой территории. "Перед пиротехническим подразделением стояла задача извлечь 100-килограммовую бомбу из земли таким образом, чтобы не спровоцировать взрыв, так как она сохранилась в боевом состоянии", - говорится в сообщении. Авиабомба в результате была успешно уничтожена с соблюдением всех мер безопасности.

В главке уточнили, что с начала 2017 года спасатели МЧС России на территории Крыма обезвредили 57 боеприпасов времен войны.