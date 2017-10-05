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Статус сельского старосты будет определен на законодательном уровне

Общество Безопасная жизнь
5 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Цель инициативы заключается в том, чтобы при помощи старосты обеспечить решение вопросов безопасности жизнедеятельности населения

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инициатива Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России о возрождении института сельских старост получит воплощение в федеральном законе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СРЦ.

"Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ на законодательном уровне определить правовой статус сельского старосты и обеспечение гарантий его деятельности. Проект соответствующего документа уже внесен в Государственную думу", - сказал собеседник агентства.

В СРЦ напомнили, что инициатива возродить институт старост населенных пунктов с обязательным закреплением статуса старосты нормативно-правовым актом субъекта РФ принадлежит Сибирскому региональному центру с определенной целью - при помощи старосты обеспечить решение вопросов безопасности жизнедеятельности населения.

Второй год подряд руководство СРЦ убеждает региональные власти в необходимости формирования института старост. На сегодняшний день более чем в 16 тыс. населенных пунктах Сибири, Дальнего Востока и Урала старосты избраны населением, что составляет 80% от общего количества населенных пунктов. 18 регионов из 27 уже узаконили деятельность сельского старосты.

"Институт старост имеет давнюю историю, и мы решили использовать этот полезный опыт для обеспечения комплексной защиты населения от угроз природного и техногенного характера. Староста - тот же сельский житель, которому доверяют односельчане и которого уважают. Для нас главное, что этот ответственный человек способен своевременно организовать взаимодействие с органами местного самоуправления и оперативными службами по вопросам безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, неблагоприятной экологической обстановки и иным проблемам", - пояснил в свою очередь начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" "гражданское участие на уровне местного самоуправления может и должно быть более широким, так как именно там решается большинство вопросов жизнедеятельности населения". Проектом федерального закона предлагается расширить формы общественного самоуправления, в том числе путем введения института старост сельских населенных пунктов и наделения их самостоятельными полномочиями по обеспечению участия населения в осуществлении местного самоуправления.

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