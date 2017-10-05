В Еврейской автономной области число пожаров сократилось на 11%

ТАСС, 5 октября. Количество пожаров в Еврейской автономной области сократилось с начала года, сообщает региональный главк МЧС.

"С начала осени на территории Еврейской автономной области произошло 15 пожаров. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано 159 пожаров, что также ниже показателей прошлого года, почти на 11%", - говорится в сообщении.

Сейчас в области проводится масштабная профилактическая работа. Ежедневно инспекторы госпожнадзора совместно с представителями поселковых администраций, старостами, добровольцами организуют подворовые и поквартирные обходы, проводят беседы и инструктажи в учреждениях образования и социальной сферы. В рейдах также участвуют представители МВД, органов социальной защиты населения, а также общественных и добровольных объединений