Взрывотехники Белгородской области обезвредили 25 боеприпасов времен войны

ТАСС, 5 октября. Взрывотехники МЧС обезвредили за сутки в Белгородской области 25 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в Главном управлении МЧС по Белгородской области.

"За прошедшие сутки было обнаружено и ликвидировано 25 опасных находок", - говорится в сообщении. Так, 4 октября в селе Подольхи Прохоровского района местные жители обнаружили 12 артиллерийских снарядов. Вблизи села Гонки Белгородского района в поле были найдены 11 снарядов 76 мм, а в лесополосе Новооскольского района обнаружены две минометные мины.

"Взрывотехники поисково-спасательной службы изъяли все боеприпасы времен Великой Отечественной войны и ликвидировали на специальном полигоне", - уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении к боеприпасам прикасаться нельзя, так как только специалист может определить степень его опасности.