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В Курской области определили лучшего инспектора ГИМС

Общество Безопасная жизнь
5 октября, 13:27 UTC+3

В конкурсе приняли участие четыре инспектора

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 октября. Лучшим инспектором Государственной инспекции по маломерным судам Курской области в 2017 году стал руководитель инспекторского участка Александр Гомонов, сообщает региональное Главное управление МЧС.

"Всего в конкурсе, который проводится в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения "Созвездие мужества", принимали участие четыре инспектора ГИМС", - говорится в сообщении.

Победителя определяли по следующим показателям работы - решение вопросов обеспечения безопасности на воде, техническое освидетельствование маломерных судов и пляжей и контрольные рейды на водоемах, учитывалось количество составленных протоколов за нарушение требований безопасности и проведенных профилактических бесед.

"Александр Гоманов работает в инспекции по маломерным судам уже семь лет. В 2012 году он уже становился лучшим инспектором Курской области. Теперь он будет представлять региона на конкурсе среди инспекторов Центральной России", - сообщили в ГУ МЧС. 

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