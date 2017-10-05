В Курской области определили лучшего инспектора ГИМС

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ТАСС, 5 октября. Лучшим инспектором Государственной инспекции по маломерным судам Курской области в 2017 году стал руководитель инспекторского участка Александр Гомонов, сообщает региональное Главное управление МЧС.
"Всего в конкурсе, который проводится в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения "Созвездие мужества", принимали участие четыре инспектора ГИМС", - говорится в сообщении.
Победителя определяли по следующим показателям работы - решение вопросов обеспечения безопасности на воде, техническое освидетельствование маломерных судов и пляжей и контрольные рейды на водоемах, учитывалось количество составленных протоколов за нарушение требований безопасности и проведенных профилактических бесед.
"Александр Гоманов работает в инспекции по маломерным судам уже семь лет. В 2012 году он уже становился лучшим инспектором Курской области. Теперь он будет представлять региона на конкурсе среди инспекторов Центральной России", - сообщили в ГУ МЧС.