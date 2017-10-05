В Калужской области впервые состоятся соревнования по силовому пожарному многоборью

ТАСС, 5 октября. Соревнования по силовому пожарному многоборью (кроссфит) среди сотрудников и работников подразделений пожарной охраны впервые пойдут в Калужской области, сообщает региональный главк МЧС.

"13 октября на Театральной площади Калуги состоятся первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников и работников подразделений пожарной охраны Калужской области", - говорится в сообщении.

Они проводятся в целях дальнейшего повышения уровня профессионального мастерства, совершенствования оперативно-служебной деятельности, повышения готовности подразделений к выполнению задач по предназначению и выявления лучших подразделений, сотрудников и работников пожарной охраны Калужской области.