В Калужской области впервые состоятся соревнования по силовому пожарному многоборью

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ТАСС, 5 октября. Соревнования по силовому пожарному многоборью (кроссфит) среди сотрудников и работников подразделений пожарной охраны впервые пойдут в Калужской области, сообщает региональный главк МЧС.
"13 октября на Театральной площади Калуги состоятся первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников и работников подразделений пожарной охраны Калужской области", - говорится в сообщении.
Они проводятся в целях дальнейшего повышения уровня профессионального мастерства, совершенствования оперативно-служебной деятельности, повышения готовности подразделений к выполнению задач по предназначению и выявления лучших подразделений, сотрудников и работников пожарной охраны Калужской области.