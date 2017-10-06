Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более сотни боеприпасов времен ВОВ обнаружено в садовом товариществе в Севастополе

Общество Безопасная жизнь
6 октября, 13:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

С начала года в городе было найдено более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых 61 авиабомба

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пиротехники МЧС извлекли из земли в одном из севастопольских садовых товариществ 116 советских боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по Севастополю.

"Это взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны разных типов и калибров. Все находки советского производства. Всего за два дня работы пиротехники МЧС уже извлекли из земли 116 взрывоопасных предметов", - цитирует пресс-служба Арсена Смаилова, замначальника части пиротехнических работ спецотряда ГУ МЧС по Севастополю. По данным МЧС, опасные находки были обнаружены в одном из садовых товариществ Нахимовского района города.

Пиротехники МЧС регулярно проводят операции по уничтожению боеприпасов времен войны, которые уже более 70 лет продолжают находить в Севастополе. Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в Севастополе было обнаружено и уничтожено более 1,5 тыс. таких взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиабомба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама