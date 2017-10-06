Более сотни боеприпасов времен ВОВ обнаружено в садовом товариществе в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пиротехники МЧС извлекли из земли в одном из севастопольских садовых товариществ 116 советских боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по Севастополю.

"Это взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны разных типов и калибров. Все находки советского производства. Всего за два дня работы пиротехники МЧС уже извлекли из земли 116 взрывоопасных предметов", - цитирует пресс-служба Арсена Смаилова, замначальника части пиротехнических работ спецотряда ГУ МЧС по Севастополю. По данным МЧС, опасные находки были обнаружены в одном из садовых товариществ Нахимовского района города.

Пиротехники МЧС регулярно проводят операции по уничтожению боеприпасов времен войны, которые уже более 70 лет продолжают находить в Севастополе. Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в Севастополе было обнаружено и уничтожено более 1,5 тыс. таких взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиабомба.