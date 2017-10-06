Более сотни боеприпасов времен ВОВ обнаружено в садовом товариществе в Севастополе

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процессаМеждународная панорама 6 октября, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пиротехники МЧС извлекли из земли в одном из севастопольских садовых товариществ 116 советских боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по Севастополю.
"Это взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны разных типов и калибров. Все находки советского производства. Всего за два дня работы пиротехники МЧС уже извлекли из земли 116 взрывоопасных предметов", - цитирует пресс-служба Арсена Смаилова, замначальника части пиротехнических работ спецотряда ГУ МЧС по Севастополю. По данным МЧС, опасные находки были обнаружены в одном из садовых товариществ Нахимовского района города.
Пиротехники МЧС регулярно проводят операции по уничтожению боеприпасов времен войны, которые уже более 70 лет продолжают находить в Севастополе. Ранее сообщалось, что с начала 2017 года в Севастополе было обнаружено и уничтожено более 1,5 тыс. таких взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиабомба.