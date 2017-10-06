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Чеченские пожарные с начала 2017 года спасли от огня более 100 человек

Общество Безопасная жизнь
6 октября, 15:16 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 6, октября. /ТАСС

Огнеборцы потушили за этот период свыше 270 пожаров

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ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Чеченские спасатели с начала 2017 года потушили 274 пожара и спасли при этом более 100 человек, сообщили в пятницу в республиканском МЧС.

"На территории республики произошло 274 пожара, на которых сотрудниками МЧС России были спасены 111 человек и материальных ценностей на сумму более 70 миллионов рублей. Два человека погибло", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что чаще всего пожары происходили в жилом секторе. Их причинами стали неосторожное обращение с огнем, неправильная установка и эксплуатация газового, а также электрического оборудования.

В 2016 году сотрудники МЧС по Чеченской Республике спасли от огня более 300 жителей региона и материальные ценности на сумму почти 95 млн рублей. Всего в прошлом году было зарегистрировано 414 пожаров, в результате которых погибли 7 человек.

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