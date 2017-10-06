Нарушенное из-за аварии газоснабжение восстановлено в Барнауле

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты аварийных бригад восстановили газоснабжение 500 домов в Барнауле, нарушенное из-за аварии на газопроводе, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, газоснабжение восстановлено. Для проведения ремонтных работ привлечены 4 бригады: 2 аварийные бригады ООО "РусьЭнерго", 2 аварийные бригады ОАО "Газпром газораспределение Барнаул", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, днем в пятницу произошло повреждение газопровода по ул. Власихинская, 97 Индустриального района Барнаула. Из-за аварии под отключение газоснабжения попали около 500 частных домов.