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Нарушенное из-за аварии газоснабжение восстановлено в Барнауле

Общество Безопасная жизнь
6 октября, 18:50 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 6, октября. /ТАСС

Ранее в пятницу под отключение газоснабжения попали около 500 частных домов города

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БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты аварийных бригад восстановили газоснабжение 500 домов в Барнауле, нарушенное из-за аварии на газопроводе, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, газоснабжение восстановлено. Для проведения ремонтных работ привлечены 4 бригады: 2 аварийные бригады ООО "РусьЭнерго", 2 аварийные бригады ОАО "Газпром газораспределение Барнаул", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, днем в пятницу произошло повреждение газопровода по ул. Власихинская, 97 Индустриального района Барнаула. Из-за аварии под отключение газоснабжения попали около 500 частных домов.

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