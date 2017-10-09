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Специалисты проверяют пять термических аномалий в лесах Приморья

Общество Безопасная жизнь
9 октября, 13:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, октября. /ТАСС

Региональные подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности

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ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили и проверяют пять термических аномалий в лесах двух районов Приморья, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"По состоянию на 07:00 (хабаровское время, полночь по мск) 09.10.2017 выявлено пять термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе - 1, в Кавалеровском муниципальном районе - 4. Проверяются", - говорится в сообщении.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В восмьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.

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