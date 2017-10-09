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Спасатели МЧС выдвинулись на реку Кур в Хабаровском крае на поиски рыбака

Общество Безопасная жизнь
9 октября, 13:36 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 9, октября. /ТАСС

Ночью 3 октября во время рыбалки мужчина выпал из лодки, его местонахождение неизвестно до сих пор

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ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Спасатели МЧС отправились на реку Кур в Хабаровском крае, где пропал рыбак, выпав из лодки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"На катере КС-701 из Хабаровска выдвинулась группировка спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе пяти человек. Расстояние до предполагаемого района проведения поисковых работ - около 130 км", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку на реке Кур в 3 км от села Новокуровка и двигались вниз по течению. Ночью 3 октября один из мужчин выпал из лодки, его местонахождение неизвестно. Первоначальные поисковые работы проводились сотрудниками полиции и родственниками, однако они результатов не дали.

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