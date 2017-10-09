Более ста человек тушат лесной пожар в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Пожар в лесу на площади 6,8 га произошел в Цейском ущелье в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в минприроды республики, его тушением занимаются более 100 специалистов.

"Общая площадь, охваченная лесным пожаром, составила 6,8 га. В тушении огня участвуют 109 человек, привлечено 20 единиц техники. Локализация огня проходит при личном участии министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева. По его словам, тушение осложняется труднодоступностью лесных участков и большой крутизной склонов", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники лесопожарных формирований ГАУ "Аланиялес", ГУ МЧС России по РСО - Алания и Северо-Осетинского государственного природного заповедника.

По сообщениям оперативного штаба, по предварительным данным, причиной пожара стал обрыв линии электропередач близ населенного пункта Хукали, который спровоцировал возгорание сухой растительности. В течении сегодняшнего дня планируется полная ликвидация лесного пожара.