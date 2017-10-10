Спасатели продолжают поиск рыбака, пропавшего на реке в Хабаровском крае

ТАСС, 10 октября. Поиск мужчины, который вывалился из лодки во время рыбалки на реке Кур, продолжается. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции и местной администрацией продолжают вести поисковые работы. За прошедшие сутки было обследовано 10 км водной акватории реки Кур и береговой линии. Поиски результата не дали", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло ночью 3 октября, когда двое мужчин отправились на лодке на рыбалку на реку Кур в 3 км от села Новокуровка. Один из них выпал из лодки. Первоначальные поиски силами полиции и родственников результата не дали.