Спасатель из Кабардино-Балкарии победил на окружном этапе конкурса врачей МЧС

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Артур Хадзугов из Кабардино-Балкарии победил на первом этапе конкурса среди подразделений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в номинации "Лучший врач МЧС России", сообщает во вторник пресс-служба республиканского управления МЧС.

"В рамках Всероссийского фестиваля МЧС России "Созвездие мужества" среди подразделений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов был проведен первый этап конкурса в номинации "Лучший врач МЧС России". По его итогам экспертная комиссия присудила первое место кандидату медицинских наук Артуру Хадзугову. Он врач специализированной части по тушению крупных пожаров 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по КБР", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, комиссия оценивала конкурсантов по нескольким критериям, в том числе учитывалось то, как участники оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Также учитывались служебные достижения, выполненные задачи, научная деятельность и клиническое мастерство. Теперь Хадзугов будет представлять медицинскую службу Южного регионального центра МЧС России на Всероссийском конкурсе.

Хадзугов работает в системе МЧС России с 2012 года. За все время он осуществил 22 выезда для оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧС и происшествиях. В этом году участвовал в ликвидации последствий схода селя в Эльбрусском районе. Ранее Хадзугов уже участвовал в конкурсе "Лучший врач МЧС России" в Северо-Кавказском федеральном округе: в 2015 году он занял второе место, а в 2016 году - первое.