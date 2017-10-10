Вертолет МЧС доставил на лечение в Москву ребенка, пострадавшего в ДТП под Владимиром

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вертолет МЧС России доставил на лечение в Москву девочку, тяжело пострадавшую при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Состояние ребенка позволило врачам транспортировать его в Москву. Дальнейшее лечение шестилетняя девочка будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - сказал собеседник агентства. За время перелета состояние пострадавшей не ухудшилось, всю необходимую помощь ей оказывали врачи.
6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса погибли.