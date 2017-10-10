Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет МЧС доставил на лечение в Москву ребенка, пострадавшего в ДТП под Владимиром

Общество Безопасная жизнь
10 октября, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Шестилетняя девочка, состояние которой оценивают как тяжелое, будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вертолет МЧС России доставил на лечение в Москву девочку, тяжело пострадавшую при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Смотрите также

Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

"Состояние ребенка позволило врачам транспортировать его в Москву. Дальнейшее лечение шестилетняя девочка будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - сказал собеседник агентства. За время перелета состояние пострадавшей не ухудшилось, всю необходимую помощь ей оказывали врачи.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама