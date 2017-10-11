В Иркутске пожарные спасли одного человека на пожаре в жилом доме

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Один человек спасен на пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Бабушкина в Иркутске. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Сегодня днем при тушении пожара на улице Бабушкина в областном центре иркутские пожарные спасли мужчину. На момент их прибытия трое человек эвакуировались самостоятельно", - сказали в пресс-службе.
Возгорание было ликвидировано в течение трех часов. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Огнем повреждена одна из квартир и кровля дома.