Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутске пожарные спасли одного человека на пожаре в жилом доме

Общество Безопасная жизнь
11 октября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

На момент прибытия спасателей трое человек эвакуировались самостоятельно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Один человек спасен на пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Бабушкина в Иркутске. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Сегодня днем при тушении пожара на улице Бабушкина в областном центре иркутские пожарные спасли мужчину. На момент их прибытия трое человек эвакуировались самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано в течение трех часов. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Огнем повреждена одна из квартир и кровля дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама