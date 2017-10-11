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В Крыму впервые проходит тренировочный сбор авиации МЧС РФ

Общество Безопасная жизнь
11 октября, 17:36 UTC+3

В рамках сборов для летчиков организовали тренировку по неподвижному зависанию вертолета над водой

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Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Авиация МЧС РФ проводит в Крыму сбор по подготовке к работе над водой, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"Впервые в Крыму с 8 по 14 октября на базе проходят сборы летного состава по подготовке над водной поверхностью. Специалисты-авиаторы чрезвычайного ведомства со всей России прибыли на полуостров, чтобы повысить уровень подготовки", - сказали в ведомстве.

В среду летчики провели тренировку по неподвижному зависанию вертолета над водой. Занятия проходили в акватории Черного моря в 80 км от берега. "Среди упражнений можно выделить высадку спасателей с помощью спускового устройства на нефтедобывающую платформу, а также последующую эвакуацию пострадавшего на борт вертолета. Сложность выполнения таких маневров в том, что летчики должны были зависнуть на вертолете в воздухе, как можно ближе к "пострадавшему", находившемуся в воде", - приводят в пресс-службе рассказ летчика Олега Горяйнова.

"Для Крымского полуострова подобные мероприятия очень актуальны, поскольку судоходство в этой части России активно развивается, что повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Совсем недавно, в сентябре, была проведена такая спасательная операция, во время которой с проходившего судна "Праэториус" эвакуировали мужчину, нуждающегося в срочной медицинской помощи", - в свою очередь добавил начальник крымского главка Сергей Шахов.

Всего в сборах принимают участие 14 человек летного состава - пилоты и бортмеханики.

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