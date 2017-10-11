Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Калмыкии в ближайшие три дня

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Управление МЧС по Калмыкии предупреждает, что в ближайшие три дня в некоторых районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

"В период с 12 по 14 октября чрезвычайная пожарная опасность пятого класса ожидается в северных, юго-западных, центральном (Яшкульском) районах, а также местами в юго-восточной части республики. Есть вероятность возникновения и распространения ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Спасатели просят жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь мусор на дачных участках, не разводить костры в лесах.

В среду в Калмыкии была солнечная погода, температура воздуха в столице республики Элисте достигала 14 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температура воздуха может подняться выше 17 градусов, к концу недели возможны небольшие дожди.