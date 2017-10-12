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Пожарные и спасатели Еврейской АО получили новую технику

Общество Безопасная жизнь
12 октября, 14:17 UTC+3

Сотрудникам МЧС вручили две пожарные автоцистерны, два снегоболотохода и четыре снегохода

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ТАСС, 12 октября. Новая техника поступила на вооружение спасателей ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Пожарным и спасателям Еврейской автономной области в торжественной обстановке были вручены две пожарные автоцистерны на базе шасси КамАЗ-43118, два снегоболотохода "РМ 500-2" и четыре снегохода. Пожарные инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы получили пожарно-криминалистические лаборатории экспресс-анализа "Атрацит", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что аналогов поступившим "КамАЗам" в автономии нет. Они позволяют доставлять на пожар шесть тонн воды, а производительность их насосов - 70 литров в секунду. Автомобили укомплектованы пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и инструментом, отметили в МЧС. 

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