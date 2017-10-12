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МЧС предупредило о снегопаде и сильном ветре в Якутии 13-14 октября

Общество Безопасная жизнь
12 октября, 15:03 UTC+3

Кроме того, ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с

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ТАСС, 12 октября. Снегопад и сильный ветер ожидаются в шести районах Якутии в пятницу и субботу, 13-14 октября. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Согласно данным Якутского управления Гидрометеослужбы, 13-14 октября в Аллайховском, Абыйском, Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском районах ожидаются продолжительный снег, местами сильный, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с", - сказали в ведомстве.

Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома, утеплить жилище, не использовать для обогрева газовые горелки. Находясь на улице, обходить стороной слабо укрепленные конструкции, а за рулем соблюдать ПДД. 

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