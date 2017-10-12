В Новосибирской области 16 октября пройдет проверка системы оповещения населения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Тренировка по оповещению населения пройдет в Новосибирской области 16 октября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"16 октября в интервале с 11:50 до 15:00 часов в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Короткий телеперехват канала "Россия-1" произойдет с 11:50 до 12:00. Затем с 14:35 до 14:45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители", - сказали в ведомстве.

Также информация будет выведена на уличные экраны МЧС и на радио. Подобные тренировки проводятся раз в квартал.