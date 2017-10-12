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Экс-начальник ГУ МЧС РФ по Омской области провел церемонию прощания со знаменем главка

Общество Безопасная жизнь
12 октября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Владимир Корбут был на посту руководителя омского главка МЧС в течение пяти лет

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония прощания экс-начальника ГУ МЧС РФ по Омской области Владимира Корбута со знаменем прошла в четверг в главке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Есть традиции, которые созданы в МЧС и олицетворяют мужество, самоотверженность и честь. Сегодня я, соблюдая одну из этих традиций, прощаюсь со знаменем. Под этим знаменем вы выполняли под моим руководством задачи по предупреждению и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, по защите населения и оказания помощи людям, а главное - по спасению граждан. Прощаясь со знаменем, я не прощаюсь с вами, ведь мы будем работать в одном городе во благо омичей. Я горжусь, что все эти годы служил вместе с вами", - сказал он, обращаясь к подчиненным.

Владимир Корбут руководил омским главком МЧС РФ с 2012 года. Указом президента страны от 3 октября Корбут был уволен из министерства. В общей сложности он прослужил 38 лет.

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