Работу системы гражданской обороны проверят в Новосибирской области

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Новосибирской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"16 октября в интервале с 11:50 до 15:00 часов по местному времени в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, короткий телеперехват канала "Россия 1" произойдет с 11:50 до 12:00. Затем с 14:35 до 14:45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. "Сразу после этого на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения", - отметил представитель регионального главка МЧС.

По его словам, специальным сообщением МЧС также будет произведен радиоперехват вещания девяти радиостанций в УКВ и FM диапазонах ("Радио России", "Маяк", "Вести FМ", радио "Слово", "Юнитон", "Новосибирская городская волна", "Европа плюс", радио "Дача", "Бизнес FМ"). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.

"Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся один раз в квартал, в соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям", - пояснил он.