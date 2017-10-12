Пожарно-спасательная часть из Кызыла в третий раз стала лучшей в Туве

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательная часть №22 из Кызыла третий год подряд признана лучшей в Туве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"По итогам смотра-конкурса победителем третий год подряд стала пожарно-спасательная часть №22 по охране города Кызыла. Это самая "молодая" часть, она введена в эксплуатацию на основании приказа МЧС России от 30 декабря 2005 года для прикрытия восточной части Кызыла и поселка Каа-Хем", - сообщили в пресс-службе.
Командир части - капитан Айдыс Дагбалаар, многие сотрудники занимаются разными видами спорта. "Победа на фестивале "Созвездие мужества" отнюдь не случайна - эта команда за последние годы не раз занимала первые места в пожарно-прикладном спорте среди пожарно-спасательных частей на территории республики", - отметили в главке.
Основные цели конкурса, проходившего в рамках Всероссийского фестиваля, посвященного безопасности и спасению людей "Созвездие мужества": повышение готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно- спасательных работ, стимулирование профессиональной деятельности, роста профессионализма личного состава.