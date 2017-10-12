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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в Нальчике, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На спортивной базе пожарно-спасательной части №2 города Нальчика в торжественной обстановке открылись ежегодные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту, приуроченные к 80-летию образования пожарно-спасательного спорта России и памяти Османа Гешева, который работал заместителем начальника ПСЧ №2", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в соревнованиях принимают участие команды из 21 пожарной части Государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики и Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. "В соревнованиях наряду с профессиональными пожарными принимают участие юноши и девушки в трех возрастных группах. На территории пожарно-спасательной части №2 огнеборцы соревновались в дисциплинах: боевое развертывание пожарных отделений", - отметил он.
Представитель МЧС сообщил, что в четверг на стадионе "Юность России" участники соревнуются в прохождении 100-метровой полосы с препятствиями и в пожарной эстафете. 13 октября свои умения покажут юношеские команды.
"Результаты прохождения этапов оценивает судейская коллегия, состоящая из сотрудников Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления и сотрудников службы пожаротушения Государственной противопожарной службы. Главный судья соревнований - председатель Кабардино-Балкарского отделения Федерации пожарно-спасательного спорта России Беслан Хатухов", - сказал он.
По словам представителя регионального главка МЧС, главная задача проводимых соревнований - популяризация профессии пожарного и спасателя, пропаганда пожарно-прикладного спорта и вовлечение молодежи к занятиям спортом. Лучшие спортсмены будут отобраны для комплектования сборной команды, которая будет представлять республику в следующем году на региональных соревнованиях в Ставрополе. "Победители будут определены по итогам трех дней соревнований", - отметил сотрудник пресс-службы.