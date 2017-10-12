Подача воды восстановлена для 3 тыс. человек во Владимире

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подача воды восстановлена в полном объеме для порядка 3 тыс. человек в более 30 жилых домах Владимира, аварийные бригады ликвидировали прорыв трубы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.
"На данный момент ликвидирован прорыв трубопровода по улице Тимакова, водоснабжение жителей всех домов полностью восстановлено по штатной схеме", - сказали в ведомстве.
В четверг во Владимире около 6:00 мск порядка 3 тыс. жителей остались без холодной воды и частично горячей после аварии на трубопроводе. По данным городской администрации, прорыв оставил без воды около 30 домов разной этажности.