Представители МЧС проверили пожарную безопасность в неблагополучных семьях Новочеркасска

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ТАСС, 12 октября. Сотрудники МЧС проводят рейды по неблагополучным семьям в Новочеркасске, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сотрудники ФГКУ "5 отряд ФПС по Ростовской области" совместно с инспекторами Госпожнадзора, сотрудниками полиции, представителями ВДПО, Горгаза, Росреестра и управления труда и социального развития провели совместный рейд по местам проживания семей, находящихся в социально неблагоприятном положении", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, такие рейды проводятся в преддверии отопительного сезона. "Жилье обследуют на предмет соответствия противопожарным нормам. Особое внимание уделили источнику отопления, так как неправильное использования обогревателей и печей отопления нередко становится причиной пожара", - отметил он.
Представитель регионального главка МЧС подчеркнул, что в ряде семей были выявлены грубейшие нарушения правил пожарной безопасности: установка в доме пропанового баллона, обогрев газовыми конфорками, наличие оголенных проводов, скруток и другие.
"Все эти нарушения представляют серьезную угрозу жизни и здоровью самих родителей, а также их несовершеннолетних детей, поэтому в ходе беседы жильцам были разъяснены правила безопасности и последствия их несоблюдения. Действия огнеборцев носили рекомендательный характер, жильцам были розданы памятки о мерах пожарной безопасности под роспись, а детям тетради на противопожарную тематику", - сказал сотрудник пресс-службы.