Старший инспектор по маломерным судам стал лучшим на конкурсе МЧС в Туве

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ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Алексей Хаян из Тувы получил звание "Лучший государственный инспектор по маломерным судам" на региональном этапе конкурса МЧС "Созвездие мужества", сообщила в пятницу пресс-служба республиканского управления МЧС.
"Старший инспектор по маломерным судам Шагонарского участка Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Алексей Хаян стал лучшим государственным инспектором по итогам регионального этапа конкурса", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснил председатель конкурсной комиссии Эдуард Афлитонов, Хаян был выбран из 13 инспекторов. "Все - настоящие асы своего дела, в зону ответственности каждого инспектора входит от двух до пяти районов. При определении победителя учитывались такие критерии как количество рейдов и патрулирований, проведенные профилактические занятия с населением, отсутствие на подконтрольных водоемах происшествий за весь год", - сказал Афлитонов.
Хаян начал трудовую деятельность в ГИМС с августа 2005 года. Только в период купального сезона 2017 года он проинструктировал более 1,5 тыс. человек, в детских оздоровительных лагерях и учебных заведениях провел 130 занятий по правилам безопасного поведения на воде, совершил около 90 рейдов