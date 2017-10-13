Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов на трассе на Камчатке

ТАСС, 13 октября. Разлив нефтепродуктов, произошедший на 13-м км трассы Елизово - Паратунка на Камчатке, ликвидирован. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

"Разлив произошел из-за съезда в кювет и последующего опрокидывания бензовоза с цистерной топливного мазута. По оперативным данным, бензовоз перевозил топливный мазут общей емкостью 36,5 тонн. Дорожное движение в районе происшествия нарушено не было. В результате инцидента никто не пострадал", - сказали в ведомстве.

Объем разлива составил 200 литров мазутного топлива. Его перекачали в другую цистерну, а загрязненная поверхность была убрана сорбентом.