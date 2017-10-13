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Пожарные спасли женщину-инвалида при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

Общество Безопасная жизнь
13 октября, 14:04 UTC+3

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшую в больницу

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ТАСС, 13 октября. Пенсионерка спасена при пожаре, произошедшем в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

"На пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре поступила информация о возгорании в частном доме по Московскому проспекту. Через пять минут пожарные прибыли на место возгорания, еще в пути был виден густой черный дым. По приезду огнеборцы обнаружили, что горит пристройка и торец кирпичного дома. По словам очевидцев в доме находился человек", - сказали в ведомстве.

Пожарные проникли в дом и эвакуировали через окно пожилую женщину-инвалида. На скорой она была доставлена в больницу.

Во время тушения внутри дома были обнаружены четыре газовых баллона, которые начали охлаждать. Возгорание было оперативно ликвидировано. Общая площадь пожара составила около 60 кв. метров.

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