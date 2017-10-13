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В Кемерово пожарные спасли семь человек на пожаре в жилой пятиэтажке

Общество Безопасная жизнь
13 октября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи и госпитализации

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Семь человек спасено на пожаре, произошедшем в жилом доме в Кемерово, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Пожар произошел в хозяйственном помещении на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Пролетарской областного центра. На момент прибытия первого подразделения из помещения, где был обнаружен очаг возгорания, шел дым, распространявшийся на верхние этажи", - рассказали в пресс- службе.

Пожарные по прибытии начали эвакуацию. По лестничным маршам газодымозащитники вывели семь человек. "В скорой медицинской помощи и госпитализации никто не нуждался", - отметили в МЧС.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Предварительная его причина - неосторожное обращение с огнем.

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