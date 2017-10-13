В Кемерово пожарные спасли семь человек на пожаре в жилой пятиэтажке

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Семь человек спасено на пожаре, произошедшем в жилом доме в Кемерово, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"Пожар произошел в хозяйственном помещении на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Пролетарской областного центра. На момент прибытия первого подразделения из помещения, где был обнаружен очаг возгорания, шел дым, распространявшийся на верхние этажи", - рассказали в пресс- службе.
Пожарные по прибытии начали эвакуацию. По лестничным маршам газодымозащитники вывели семь человек. "В скорой медицинской помощи и госпитализации никто не нуждался", - отметили в МЧС.
Возгорание было оперативно ликвидировано. Предварительная его причина - неосторожное обращение с огнем.