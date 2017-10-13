В Кургане прошли соревнования по волейболу среди пожарных и спасателей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Соревнования по волейболу среди пожарных и спасателей прошли в Кургане, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Завершились трехдневные соревнования по волейболу среди пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований Курганской области, проходящие на базе ГУ МЧС России по Курганской области и посвященные 85-летию гражданской обороны страны. Из восьми участвующих команд звание лучшей завоевали пожарные и спасатели второго отряда федеральной противопожарной службы из Шадринска", - сказали в пресс-службе.

Команда-победитель будет представлять Курганскую область в региональных соревнованиях среди субъектов Уральского федерального округа на Кубок начальника Сибирского регионального центра МЧС России. Эти соревнования пройдут на территории Зауралья в ноябре этого года.