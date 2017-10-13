Белгородское управление МЧС определило лучшего спасателя региона

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ТАСС, 13 октября. Победителем в номинации "Лучший спасатель" на региональном этапе Всероссийского конкурса "Созвездие мужества" в Белгородской области стал сотрудник поисково-спасательной службы Сергей Советов. Почетное звание белгородский спасатель 1 класса завоевывает четвертый год подряд, сообщили в региональном управлении МЧС.
"За высокий профессионализм Сергей Советов четвертый год подряд признан лучшим спасателем управления МЧС России по Белгородской области. Оценка в номинации складывалась по участию в проведении поисково-спасательных работ в техногенной среде, при дорожно-транспортных и бытовых происшествиях, на водных объектах ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что успехи Советова напрямую связаны с его солидным стажем работы - в поисково-спасательной службе он 16 лет. За это время он совершил более полутора тысяч выездов на ликвидацию последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, освоил порядка семи специальностей: спасатель-водолаз, газодымозащитник, промышленный альпинист, руководитель работ по ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов и другие.
"Главное в работе спасателя - желание помочь, никого не бросать в беде, - подчеркнул Советов. - И еще очень важно уметь справляться с эмоциями, ведь приходится видеть такое, что не каждый способен забыть", - добавил он.