Белгородское управление МЧС определило лучшего спасателя региона

ТАСС, 13 октября. Победителем в номинации "Лучший спасатель" на региональном этапе Всероссийского конкурса "Созвездие мужества" в Белгородской области стал сотрудник поисково-спасательной службы Сергей Советов. Почетное звание белгородский спасатель 1 класса завоевывает четвертый год подряд, сообщили в региональном управлении МЧС.

"За высокий профессионализм Сергей Советов четвертый год подряд признан лучшим спасателем управления МЧС России по Белгородской области. Оценка в номинации складывалась по участию в проведении поисково-спасательных работ в техногенной среде, при дорожно-транспортных и бытовых происшествиях, на водных объектах ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что успехи Советова напрямую связаны с его солидным стажем работы - в поисково-спасательной службе он 16 лет. За это время он совершил более полутора тысяч выездов на ликвидацию последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, освоил порядка семи специальностей: спасатель-водолаз, газодымозащитник, промышленный альпинист, руководитель работ по ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов и другие.

"Главное в работе спасателя - желание помочь, никого не бросать в беде, - подчеркнул Советов. - И еще очень важно уметь справляться с эмоциями, ведь приходится видеть такое, что не каждый способен забыть", - добавил он.