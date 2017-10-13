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МЧС: превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Свердловской области нет

Общество Безопасная жизнь
13 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В ведомстве опровергли факт радиационного загрязнения в регионе

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Свердловской области опровергло информацию о том, что в атмосферном воздухе в регионе превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на прошедший в главке межведомственный брифинг.

"Сотрудниками МЧС организовано информирование населения, в том числе через sms об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей. Задействована инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники которой проводят замеры вредных веществ в воздухе. Никаких выбросов на территории Челябинской и Свердловской областей не происходило. Фактов, подтверждающих информацию о наличии радиационного облака, нет, все объекты работают в штатном режиме", - цитируют в пресс-службе слова врио начальника главка Виктора Теряева.

В свою очередь начальник отдела по радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Игорь Тибилов подчеркнул, что факт радиационного загрязнения не подтверждается.

По данным МЧС за окружающей средой в Свердловской области следит 33 поста.

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