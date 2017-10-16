Лучших пожарных выбрали на фестивале МЧС "Созвездие мужества" в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства среди пожарных и подразделений Федеральной противопожарной службы в 2017 году в рамках фестиваля МЧС "Созвездие мужества" прошел в Хабаровском крае. О его итогах ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Жюри оценивало показатели работы каждого из претендентов. Среди личного состава номинаций несколько, и победителей выбирали сразу по нескольким категориям - начальник караула, пожарный и работник пожарной охраны. Ко всем из них предъявлялись достаточно строгие требования", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

По его словам, пожарные демонстрировали высокий уровень профессиональных знаний и умений при тушении пожаров и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, отличную физическую форму, в том числе в состязаниях и соревнованиях по пожарно-прикладному и иным видам спорта. "Начальнику караула также необходимо было проявить организаторские и управленческие навыки и умения при руководстве вверенным личным составом", - добавил Петрук.

Среди пожарных звание лучшего завоевал сержант внутренней службы Александр Сушко (3-я пожарно-спасательная часть Хабаровска). Лучшим работником пожарной охраны, по оценке жюри, стал пожарный 99-й пожарно-спасательной части краевой столицы Артур Ребров. Лучшим начальником караула был признан старший лейтенант внутренней службы Алексей Давыденко из 1-й пожарно-спасательной части Хабаровска.

Самые высокие баллы среди подразделений пожарной охраны в 2017 году показала 11-я пожарно-спасательная часть 8-го отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю из Комсомольска-на-Амуре. В районе выезда у нее, кроме жилых массивов, также находится одно из градообразующих предприятий - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина.

Всего в составе части четыре караула, на вооружении которых находятся шесть основных, вспомогательных и специализированных единиц техники. На территории подразделения оборудованы служебные и складские помещения, имеются оздоровительный и спортивный комплексы, учебная башня. Второе и третье места у хабаровских пожарно-спасательных частей - 3-й и 30-й частей 21 отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю.

О фестивале

В системе МЧС России уже почти 10 лет проводится Всероссийский фестиваль "Созвездие Мужества", который состоит из конкурсов профессионального мастерства среди представителей различных профессий ведомства. Победители краевого конкурса среди пожарно-спасательных подразделений стали участниками состязаний на уровне Дальневосточного федерального округа. Главная цель фестиваля - выявление и поощрение лучших сотрудников и подразделений МЧС России, повышение профессионализма и стимулирование к личностному росту сотрудников ведомства, совершенствование работы трудовых коллективов, повышение имиджа профессий системы МЧС.