Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителя Дагестана, спасшего женщину с четырьмя детьми, представят к награде МЧС России

Общество Безопасная жизнь
16 октября, 17:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, октября. /ТАСС

Гамид Магомедов помог женщине и детям выбраться из заполненного газом дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Житель Махачкалы Гамид Магомедов, спасший мать с четырьмя детьми из заполненного газом дома, будет представлен к награде МЧС России, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Дагестана.

"Решением руководства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан житель республики Гамид Магомедов, который спас в ночь на 1 октября из дома, заполненного газом, женщину и ее четырех детей, будет представлен к награде на фестивале МЧС России "Созвездие мужества", - говорится на сайте ведомства.

Как отметили в региональном МЧС, инцидент произошел в три часа ночи 1 октября в Махачкале. Гамид Магомедов прибежал к дому, из окна которого женщина звала на помощь. Сама женщина была не в силах помочь своим четверым детям, которые находились в заполненном угарным газом доме. Тогда Магомедов, выбив форточку, пролез внутрь и вынес на улицу сначала двоих детей, потом еще одного - старшего из них. К тому времени подоспевшие соседи установили стремянку под окном второго этажа, откуда выбралась мать с десятимесячным ребенком. Самому старшему спасенному ребенку восемь лет, самому младшему - 10 месяцев.

"Приехавшие пожарные перекрыли газ. Причиной утечки оказалась неисправность отопительного котла", - отметили в МЧС.

Гамид Магомедов работает заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук
5
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
6
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама