Жителя Дагестана, спасшего женщину с четырьмя детьми, представят к награде МЧС России

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МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Житель Махачкалы Гамид Магомедов, спасший мать с четырьмя детьми из заполненного газом дома, будет представлен к награде МЧС России, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Дагестана.
"Решением руководства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан житель республики Гамид Магомедов, который спас в ночь на 1 октября из дома, заполненного газом, женщину и ее четырех детей, будет представлен к награде на фестивале МЧС России "Созвездие мужества", - говорится на сайте ведомства.
Как отметили в региональном МЧС, инцидент произошел в три часа ночи 1 октября в Махачкале. Гамид Магомедов прибежал к дому, из окна которого женщина звала на помощь. Сама женщина была не в силах помочь своим четверым детям, которые находились в заполненном угарным газом доме. Тогда Магомедов, выбив форточку, пролез внутрь и вынес на улицу сначала двоих детей, потом еще одного - старшего из них. К тому времени подоспевшие соседи установили стремянку под окном второго этажа, откуда выбралась мать с десятимесячным ребенком. Самому старшему спасенному ребенку восемь лет, самому младшему - 10 месяцев.
"Приехавшие пожарные перекрыли газ. Причиной утечки оказалась неисправность отопительного котла", - отметили в МЧС.
Гамид Магомедов работает заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.