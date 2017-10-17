Приморские спасатели защитили от огня село и больницу в Ольгинском районе

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Спасатели защитили от огня село Щербаковка и помогли местным пожарным оградить от огня сельскую больницу в Ольгинском районе Приморского края, сообщила во вторник пресс-служба краевого управления ГУ МЧС.

"Спасатели… отстояли от кедрового пала село Щербаковка, обнаружили и ликвидировали несколько очагов... Кроме того, сотрудники МЧС России оказали помощь местным огнеборцам в тушении пожара вблизи местной сельской больницы", - говорится в сообщении ведомства.

По словам главврача краевой больницы восстановительного лечения Ольгинского района Евгения Фрединского, пожарные и спасатели оперативно прибыли к месту пожара и действовали очень слаженно. "Хочется выразить слова благодарности и искренней признательности сотрудникам МЧС России, которые отстояли нашу больницу", - передает пресс-служба слова главного врача.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, 17 октября в регионе действует 21 природный пожар на общей площади более 2,9 тысячи га, 11 из них локализованы на общей площади свыше 2,3 тысячи га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечены 162 человека, в распоряжении которых 32 единицы техники. 12 октября в крае был введен особый противопожарный режим.